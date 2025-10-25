شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها تبرز إطلالتها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.



ونشرت أسماء، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفل ختام مهرجان الخليج السينمائي، إلى اللقاء مرة أخرى".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ختامها مسك، جميلة، عسل أوي، أحلى أسماء، الأجمل".

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.