"شاعر" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و"وين ياخذنا الريح" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام الطويلة

كتب : منى الموجي

10:28 م 24/10/2025

''شاعر'' يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية

الجونة- منى الموجي:

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة في حفل ختام الدورة الثامنة، عن فوز فيلم "شاعر" من إخراج سيكون ميسا سوتو بجائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم روائي طويل.

وحصد نجمة الجونة الفضية، فيلم "لو المحظوظ" من إخراج تشوي لويد لي، أما الفيلم المصري "المستعمرة" من إخراج محمد رشاد، فحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية.

ونال فيلم "وين ياخذنا الريح" جائزة أفضل فيلم عربي روائي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، التي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

IMG-20251024-WA0173

فيلم "شاعر" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية فيلم "وين ياخذنا الريح" أفضل فيلم عربي مسابقة الأفلام الطويلة مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي



