الجونة- منى الموجي:

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة عن فوز الممثلة ليا دروكير عن دورها بفيلم "من أجل آدم" من إخراج لورا واندل، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجونة السنيمائي في دورته الثامنة.

بينما حصد جائزة أفضل ممثل، النجم المصري أحمد مالك، عن دوره في فيلم "كولونيا" من إخراج محمد صيام.

وقررت لجنة تحكيم المسابقة منح فيلم "الحج" من إخراج كايال سيمون، تنويه خاص.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، والتي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.