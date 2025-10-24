إعلان

"لقطة مميزة على الريد كاربت".. 15 صورة لنجوم الفن في ليلة وداع مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

09:42 م 24/10/2025
أقيمت مساء اليوم الجمعة، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ، بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وحرص العديد من نجوم الفن على التقاط صورة تذكارية مميزة على الريد كاربت في مهرجان الجونة، والتي نشرت على صفحة مهرجان الجونة الرسمية بموقع "انستجرام".

والتقطت عدسة مهرجان الجونة صورًا، لكلًا من: "مايان السيد، أسماء جلال، عمرو يوسف، ظافر عابدين، أسماء أبو اليزيد وزوجها، هنادي مهنا، نيللي كريم، ميس حمدان، رنا رئيس، هنا شيحة، مريم الخشت، ليلى علوي، ندى موسى، وغيرهم من النجوم.

وانطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

