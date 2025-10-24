الجونة- منى الموجي:

صعد المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، على مسرح البلازا، وألقى كلمة في حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال إنه سوف يتحدث بالإنجليزية، بينما سيتحدث شقيقه المهندس نجيب ساويرس باللغة العربية، وعبر عن سعادته بأنه شاهد على نجاح المهرجان كما وجه

الشكر للمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي ولفريقه.

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم حفل الختام المذيعة والممثلة ناردين فرج، واستعرضت في كلمتها أبرز فعاليات الدورة الثامنة التي انطلقت في 16 أكتوبر ونحتفل بختامها بإعلان الفائزين اليوم 24 أكتوبر.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.