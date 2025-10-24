إعلان

بالصور| هنا شيحة وشقيقتها تتألقان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : منى الموجي

08:35 م 24/10/2025
الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة 24 أكتوبر، الضيوف من المشاهير والنجوم وصنّاع الأفلام والقائمين على المهرجان.

وحرصت على الحضور النجمة هنا شيحة، كما تواجدت شقيقتها رشا شيحة، وظهرت كل منهما بإطلالة أنيقة خطفتا بها الأنظار.

ويشهد الحفل حضور: جهاد حسام الدين، عمرو منسي، ماريان خوري، لميس الحديدي، ريهام سعيد، توفيق عكاشة، يوسف عثمان، رنا رئيس، عمر رزيق، كندة علوش، عمرو يوسف، حسن أبو الروس، تامر عشري، عمرو سلامة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي هنا شيحة حفل ختام مهرجان جولة السينمائي

