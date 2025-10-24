"إطلالة أنيقة وجريئة".. 15 صورة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

خطفت الفنانة ناهد السباعي عدسات المصورين وأنظار الجمهور الحاضر، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وحرصت ناهد على ارتداء فستان جريء بفتحة من الساق، والتقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.