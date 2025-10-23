5 صور.. نور إيهاب بإطلالة سوداء في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة نور إيهاب، الأنظار إليها بإطلالة سوداء أنيقة في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت نور إيهاب، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، ما شاء الله، تجنني، عسل أوي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.