شاركت أسما شريف منير متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت أسما على الظهور في الجونة بإطلالتها الجديدة، مرتدية الحجاب والملابس الواسعة.

ونشرت أسما صورًا من مشاركتها في "صالون دو مارشيه" بمهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حلم أصبح حقيقة، كان عالم تاني اليوم مقعد على الطاولة في صالون دو مارشيه في مهرجان الجونة السينمائي بالتعاون مع المجلس البريطاني وجوزاء أفريقيا".

وأضافت: "الحديث عن الفنان من الداخل للخارج لم يكن مجرد حديث؛ بل كان انعكاس لكل شيء نبني به حركة تؤمن بالفن يبدأ من الداخل، وأن الشفاء والإبداع يسيران جنبا إلى جنب".

وتابعت: "الجونة أكثر من مجرد وجهة، إنها علامة فارقة تذكرني أنني أسير في اتجاه حقيقي، اتجاه في الواقع يعتبر حلم تحقق".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

