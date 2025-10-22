إعلان

لقاء الخميسي تتألق على الريد كاربت في سابع أيام مهرجان الجونة (صور)

كتب : معتز عباس

07:17 م 22/10/2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار، عقب ظهورها على السجادة الحمراء في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت لقاء على الريد كاربت، بإطلالة جريئة وملفته، ترتدي فستان طويل وواسع، وتضع تاتو على ذراعها الأيمن.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

الفنانة لقاء الخميسي لقاء الخميسي تتألق على الريد كاربت إطلالة لقاء الجميسي بمهرجان الجونة سابع أيام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

