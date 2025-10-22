ينتظر صُنّاع فيلم "السادة الأفاضل" عرض الفيلم بالسينمات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، وذلك بعد العرض الخاص الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وشهدت السجادة الحمراء للمهرجان حضور عدد من أبطال الفيلم، من بينهم: أشرف عبدالباقي، هنادي مهنا، انتصار، طه دسوقي وزوجته، إلى جانب عدد من نجوم وصُنّاع العمل.

وتدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب "جلال"، حيث تنهار حياة عائلة "أبو الفضل" الهادئة، فيجد الابن الأكبر "طارق" نفسه مسؤولًا عن كل شيء، بينما يعود "حجازي" من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته.



وتتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض "سمير إيطاليا"، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، وبين ديون الأب والتحف الأثرية المشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الوضع سوءًا.

يشارك في بطولة الفيلم كوكبة من نجوم السينما، منهم: محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، وانتصار.

والفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.



