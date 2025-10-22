بسمة داود تخطف الأنظار مع زوجها على ريد كاربت الجونة السينمائي

تصوير-علاء أحمد:

حرصت الفنانة بسمة داود وزوجها السيناريست هاني سرحان على حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

خطفت الفنانة بسمة داود الأنظار فور وصولها على الريد كاربت مرتدية فستان أسود أنيق، حاز على اعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات بسمة داود بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

