نور إيهاب تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة على ريد كاربت الجونة (صور)

حرصت الفنانة الشابة نور إيهاب على حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

خطفت نور إيهاب الأنظار فور وصولها على الريد كاربت مرتدية فستان أنيق وناعم، حاز على اعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع عدد من النجوم منهم الفنانة ليلى علوي والفنان طارق الإبياري.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات نور إيهاب بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

