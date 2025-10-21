"صغرت 20 سنة".. ليلى علوي وسط النجوم الشباب في الجونة السينمائي

رانيا يوسف بـ"التايجر".. أجرأ 10 إطلالات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد:

خطفت النجمة ليلى علوي الأنظار فور وصولها على ريد كاربت العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت ليلى علوي بفستان أحمر أنيق ظهرت خلاله بروح شبابية وحرصت على التقاط العديد من الصور مع النجوم الشباب وهم الفنانة نور إيهاب والفنان طارق الإبياري.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" الذي عرض مطلع العام الجاري.

