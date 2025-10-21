إعلان

"صغرت 20 سنة".. ليلى علوي وسط النجوم الشباب في الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

10:35 م 21/10/2025
    ليلى علوي على ريد كاربت الجونة السينمائي (2)_2
    ليلى علوي على ريد كاربت الجونة السينمائي (4)_4
    ليلى علوي و نور إيهاب وطارق الإبياري_5
    نور إيهاب على ريد كاربت الجونة السينمائي (2)_6
    نور إيهاب على ريد كاربت الجونة السينمائي (3)_7
    نور إيهاب على ريد كاربت الجونة السينمائي (4)_8
    نور إيهاب على ريد كاربت الجونة السينمائي (6)_10
    نور إيهاب على ريد كاربت الجونة السينمائي (5)_9
    ليلى علوي على ريد كاربت الجونة السينمائي (3)_3

تصوير- علاء أحمد:

خطفت النجمة ليلى علوي الأنظار فور وصولها على ريد كاربت العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت ليلى علوي بفستان أحمر أنيق ظهرت خلاله بروح شبابية وحرصت على التقاط العديد من الصور مع النجوم الشباب وهم الفنانة نور إيهاب والفنان طارق الإبياري.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" الذي عرض مطلع العام الجاري.

ليلى علوي على ريد كاربت الجونة السينمائي ليلى علوي وسط النجوم الشباب ليلى علوي إطلالة ليلى علوي سادس أيام الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي

