"بإطلالة راقية".. جيهان الشماشرجي تتألق على السجادة الحمراء في الجونة

رانيا يوسف وهنادي مهنا.. أجرأ 10 إطلالات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن إطلالتها الأنيق في سادس أيام مهرجان مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت جيهان مرتدية فستان أنيق ومميز، على السجادة الحمراء من المهرجان، وذلك من العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.