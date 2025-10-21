إعلان

"بإطلالة راقية".. جيهان الشماشرجي تتألق على السجادة الحمراء في الجونة

كتب : معتز عباس

10:08 م 21/10/2025
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (1)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (4)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (5)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (6)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (3)
    جيهان الشماشرجي في اليوم السادس من مهرجان الجونة (2)

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن إطلالتها الأنيق في سادس أيام مهرجان مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت جيهان مرتدية فستان أنيق ومميز، على السجادة الحمراء من المهرجان، وذلك من العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

الفنانة جيهان الشماشرجي جيهان الشماشرجي بإطلالة راقية جيهان الشماشرجي بالجونة السينمائي سادس أيام الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي

