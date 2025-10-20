إعلان

نجلاء بدر تخطف الأنظار بـ "فستان جريء" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

11:15 م 20/10/2025
كتب - معتز عباس:
تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال ..حب"، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.
وظهرت نجلاء بإطلالة جريئة مرتدية فستان مميز ومكشوف، نال إعجاب الحاضرين على السجادة الحمراء.؟

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.
كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

نجلاء بدر ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي إطلالة جريئة

