"استقبلها بالأحضان".. أحمد السعدني يدعم مايان السيد في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

كتب : معتز عباس

09:46 م 20/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد واحمد السعدني يخطفان الأنظار في الجونة (2)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد واحمد السعدني يخطفان الأنظار في الجونة (3)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد واحمد السعدني يخطفان الأنظار في الجونة (1)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (3)

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة مايان السيد أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير على السجادة الحمراء، في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت مايان السيد على الريد كاربت، بفستان أحمر مميزة وأنيق، خطفت به الأنظار وكشف عن جمالها وأنوثتها.

لفت الثنائي مايان السيد وأحمد صلاح السعدني الأنظار على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي.

ودعم السعدني مايان واستقبلها بـ" الحضن"، وكان طبع قبلة على يدها خلال الاحتفال بعرض فيلم "هابي بيرث داي" ضمن فعاليات اليوم الثاني في مهرجان الجونة السينمائي.

يجمع أحمد السعدني ومايان السيد، الفيلم الرومانسي ولنا في الخيال ..حب، والمقرر عرضه قريبا في دور العرض بالسينمات.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

مايان السيد مهرجان الجونة السينمائي السجادة الحمراء

