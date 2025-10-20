25 صورة لـ أبطال ونجوم فيلم "ولنا في الخيال.. حب" في مهرجان الجونة

نجلاء بدر تخطف الأنظار بـ "فستان جريء" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

خطفت الفنانة يسرا اللوزي أنظار متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديتا، بعد نشرها مجموعة صور لها من حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان "بالشراشيب اللامعة" قصير فوق الركبة، لتنال إعجاب المتابعين.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "جميلة الجميلات"، "جمال وأناقة"، "تحفة الفستان"، "قمر الجونة".

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا..

بحضور فريق كاريوكي ووزير الثقافة.. أمير عيد يستقبل المعزين في وفاة والدته

صنّاع فيلم "50 متر" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي