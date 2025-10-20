شيماء سيف تكشف سرا عن يسرا في جلسة حوارية بمهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

عبرت الفنانة شيماء سيف عن حبها للنجمة الكبيرة يسرا في جلسة حوارية أقيمت للاحتفاء بمرور خمسين سنة على مشوار (سيڤا)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت شيماء سرا عن يسرا، قائلة "وقت تصوير مسلسل (1000 حمد لله على السلامة) في منطقة الحسين تقريبا، كانت المحلات مقفولة ولقيت يسرا بتطبق الفلوس وتحطها تحت المحلات -متزعليش اني بقول كده- يعني هي مش بتحاول تسعد الناس اللي تعرفهم بس، لأ بتسعد حتى اللي ما تعرفهمش".

وشهدت الجلسة مظاهرة في حب النجمة الكبيرة، وحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: إلهام شاهين، هالة صدقي، ليلى علوي، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، طارق الجنايني، شيري عادل، هاني خليفة، نور علي، داليا شوقي، نور النبوي، وليد الحلفاوي، يسرا اللوزي، ركين سعد.

