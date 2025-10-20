هالة صدقي: أنا ويسرا مشتركين مع بعض في الجزء الحزين

تصوير- علاء أحمد:

عبرت النجمة هالة صدقي عن حبها للنجمة الكبيرة يسرا، في جلسة حوار بعنوان خمسين سنة يسرا، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر.

وهنأت هالة صديقتها يسرا، قائلة "مبروك تستاهلي كل التكريمات في الدنيا، علاقتي بيكي بدأت من مسلسل (أنف وثلاث عيون)، وعندنا ذكرى مشتركة أصعب لحظة في حياتها كانت وفاة والدتها، وبعدها وفاة والدتي بأربعة أيام، ومشتركين مع بعض في الجزء الحزين ده".

وأضاف "سيفا الإنسانة لو عندك مشكلة متنامش، وبتعمل حاجات خيرية جدا لو حد محتاج فلوس بتحولها على حد تاني عشان سبعتها وهي متبانش".

وشهدت الجلسة مظاهرة في حب النجمة الكبيرة، وحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: ليلى علوي، إلهام شاهين، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، طارق الجنايني، شيري عادل، هاني خليفة، نور علي، داليا شوقي، نور النبوي، وليد الحلفاوي، شيماء سيف، يسرا اللوزي، ركين سعد.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.