مظاهرة في حب يسرا بحضور نجوم الوسط الفني بمهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

تحت عنوان خمسين سنة يسرا، نظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة اليوم الاثنين 20 أكتوبر، جلسة حوار للنجمة الكبيرة يسرا، حكت خلالها عن مشوارها الفني ونجاحها.

وشهدت الجلسة مظاهرة في حب النجمة الكبيرة، وحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، طارق الجنايني، شيري عادل، هاني خليفة، نور علي، داليا شوقي، نور النبوي، وليد الحلفاوي، شيماء سيف، يسرا اللوزي، ركين سعد.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.