تصوير / علاء أحمد:

فاجأت الفنانة يسرا اللوزي الجمهور والمصورين على الريد كاربت باليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت يسرا اللوزي بإطلالة جريئة عبارة عن فستان لامع يشبه العباية بفتحة فوق الركبة "وان شولدر" مفتوح من الكتف، وذلك فور ظهورها على السجادة الحمراء.

شهد اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا..

أسماء جلال تتألق في رابع أيام الجونة بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء - صور

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)