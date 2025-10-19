إعلان

عمر عبدالعزيز يظهر على كرسي متحرك في جلسة مئوية يوسف شاهين بمهرجان الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

05:26 م 19/10/2025
الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد 19 أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، جلسة بعنوان

"رحلة مع الأستاذ من عدسته إلى عوالمهم الخاصة- مئوية يوسف شاهين"، بمشاركة المتحدثين: فريد بوغدير، داوود أولاد السيد، جابي خوري، يسرا، وأدارها أحمد شوقي.

وحرص المخرج عمر عبدالعزيز على حضور الجلسة، رغم إصابته في قدمه إذ ظهر على كرسي متحرك.

وكان من بين حضور الجلسة: حسين فهمي، محمد العدل، خالد يوسف، لبلبة، ماريان خوري، انتشال التميمي، يسرا اللوزي، محمد كريم، خالد سليم، داليا شوقي، صفي الدين محمود.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الثامنة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 16 أكتوير، ويستمر حتى 24 أكتوبر.

