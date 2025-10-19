ماذا طلبت كيت بلانشيت من حضور مهرجان الجونة السينمائي؟

فريد بوغدير في "الجونة السينمائي": تعلمت من يوسف شاهين أن أنبل اسم للإبداع

أقام مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد 19 أكتوبر، ضمن فعاليات دورته الثامنة، جلسة حوار مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.

وقالت كيت إن هناك أجيالا كاملة عانت من النزوح والنزاعات، وهناك فرصا هائلة تضيع للحد من هذا الوضع، والكثير من الموارد المفقودة.

وعن اهتمام الفن بقضية اللاجئين، علقت "ليس من الضروري أن الأفلام تتحدث عن اللاجئين بشكل مباشر، لكن تتحدث عن النساء والطفولة والخبرات المختلفة".

واختتمت بالعودة للحديث عن قضية اللاجئين "يتعين علينا أن نتذكر أننا نواجه أيضا أزمة في القيادة وتحمل المسؤولية في كثير من الأحيان، أحيانا القيادات تلجأ للكذب والغش ولكنهم لا يمثلون الأغلبية الساحقة، ونحن يجب علينا التغلب على مشاعر الخوف من الغرباء ونتعاطف مع تلك المشكلات"، وطالبت الحضور بالانخراط والمشاركة في تلك العملية الإنسانية.

كيت تلقت جائزة الإنسانية من مهرجان الجونة السينمائي أمس السبت في حفل عشاء حضره عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، وحرصت ريا أبي راشد على تقديم التهنئة لها خلال جلسة الحوار.

جدير بالذكر أن كيت بلانشيت عُرض لها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فيلم father mother sister brother.