بعد حديثها في الجونة السينمائي.. ماذا قدمت كيت بلانشيت لدعم اللاجئين؟

حرصت النجمة الأسترالية الأمريكية كيت بلانشيت، على الإشادة بدور مصر في دعم قضية اللاجئين، وذلك خلال الندوة التي أقيمت لها ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي،

وتحدثت كيت بلانشيت، الحائزة على جائزة "بطلة الإنسانية" من المهرجان، قائلة: مصر تلعب دورا رائعا ومتميزا في قضية اللاجئين".

وتابعت: "أعمل منذ 8 سنوات مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتقديم الدعم اللازم لهم، وهناك الكثير من العوائق والتحديات التي تواجههم، لكن أعداد اللاجئين والنازحين تزداد وهناك قليل من الدعم من المجتمعات الدولية، ومن المهم أيضا تقديم لهم الدعم النفسي والمادي".

وتعد كيت بلانشيت، التي تشغل منصب سفيرة للنوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين في مايو 2016، من أبرز نجوم الفن أصحاب النشاط الإنساني، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

ماذا قدمت كيت بلانشيت؟

دعت كيت، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية مخيمات اللاجئين في بنجلاديش في مارس 2018، من خطر الموت بسبب موسم الأمطار، وذلك خلال زيارتها المخيمات.

ألقت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كلمة مؤثرة بمناسبة الذكرى الأولى لحالة الطوارئ الخاصة باللاجئين ، وناشدت المجتمع الدولي توفير الدعم، وتأمين الأوضاع في ميانمار ، حتى تسمح بعودة اللاجئين بصورة طوعية وآمنة وكريمة.

في يناير 2018، حصلت بلانشيت على جائزة كريستال في المنتدى الاقتصادي العالمي تقديراً لدعمها اللاجئين.

وجهت كيت بلانشيت، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية، الدعوة إلى رؤساء الحكومات، وقادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للتعامل بجدية أكبر مع قضايا اللاجئين.

قامت النجمة كيت بلانشيت، بمهمة لتقصي الحقائق في مخيمات اللاجئين، في لبنان والأردن ، لمتابعة أوضاع من نزحوا بسبب الحرب في سوريا.

حرصت على دعم حملة أطلقتها المفوضية في عام 2015، تحت عنوان"أنا أنتمي"، بعد جولتها في مخيمات اللاجئين السوريين، في لبنان، وعرضت شهادات من أشخاص عديمي الجنسية.

زارت بلانشيت، موطنها الأصلي أستراليا، للاحتفال بحملة "حياة الإنسان، حقوق الإنسان" التي نظمتها المفوضية.

تواصل كيت بلانشيت، جهودها بالتوعية حول قضايا النزوح القسري، وانعدام الجنسية التي تؤثر على الملايين من اللاجئين في مختلف دول العالم، مما يحرمهم من الحقوق الأساسية، ومنها التعليم والرعاية الصحية، والقدرة على العمل، والسفر.

أطلقت كيت بلانشيت، في عام 2025 صندوق لدعم تقديم أفلام قصيرة عن اللاجئين، وتصل لمنحة إلى 100 ألف دولار.

يذكر أن كيت بلانشيت عرُض لها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فيلم father mother sister brother.