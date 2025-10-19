إعلان

25 صورة لـ أجرأ 8 نجمات في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : معتز عباس

12:48 ص 19/10/2025
    جيهان الشماشرجي تتالق في ثالث ايام مهرجان الجونة (1)
    جيهان الشماشرجي تتالق في ثالث ايام مهرجان الجونة (2)
    عبير صبري فستان فضي لامع (1)
    عبير صبري فستان فضي لامع (2)
    عبير صبري فستان فضي لامع (3)
    عبير صبري فستان فضي لامع (8)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (1)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (2)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (5)
    مي سليم في مهرجان الجونة (1)
    مي سليم في مهرجان الجونة (2)
    مي سليم في مهرجان الجونة (3)
    مي سليم في مهرجان الجونة (5)
    مي سليم في مهرجان الجونة (6)
    مي سليم في مهرجان الجونة (7)
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (1)
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (2)
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (3)
    هنا شيحة في مهرجان الجونة (1)
    هنا شيحة في مهرجان الجونة (2)
    هنا شيحة في مهرجان الجونة (4)
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة السينمائي (4)
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة (4)
    جيهان الشماشرجي تتالق في ثالث ايام مهرجان الجونة (3)

شهد ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، حضور عدد كبير من نجمات ونجوم الفن المصريين والعرب.

وظهرت أكثر من فنانة بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، مرتدين فساتين أنيقة وجريئة مميزة وأنيقة، خطفن بها الأنظار وعدسات التصوير.

وظهرت 8 نجمات بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء، لفتت كلا منهما الأنظار إليها، وهم مايان السيد وهدى المفتي، وروجينا، وعبير صبري، وجيهان الشماشرجي، وهنا شيحة، ونور علي، ومي سليم ويسرا اللوزي.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

