تصوير / علاء أحمد:

حرصت النجمة شيرين رضا على الظهور بإطلالة جريئة وساحرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، بحضور نجوم الفن المصريين والعرب.

وشهدت السجادة الحمراء لثالث أيام مهرجان الجونة، ظهور شيرين رضا بإطلالة جريئة، مرتدية فستان جريء فوق الركبة، لتخطف به أنظار عدسات كاميرات التصوير.

اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، شهد العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة السينمائي، هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

