بالصور| نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

أنيقة وجريئة.. مي سليم تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بمهرجان الجونة

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة مايان السيد، الأنظار من حضورها المميز على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة، تألق مايان السيد على "الريد كاربت"، وظهرت مرتدية فستان ذهبي جريء ببطانة شفافة، خطفت به أنظار المصورين والمتابعين بشكل لافت.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا..

فستان جريء وأنيق لـ مي سليم في ثالث أيام الجونة السينمائي.. صور

"فستان فضي لامع".. عبير صبري جريئة على "ريد كاربت" مهرجان الجونة