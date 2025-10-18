إعلان

نجمات التسعينيات.. يسرا وإلهام شاهين يخطفان الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

07:22 م 18/10/2025
    إلهام شاهين
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (3)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (4)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (5)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (6)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (7)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (1)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (9)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (2)
    يسرا والهام شاهين في اليوم الثالث لمهرجان الجونة (1)
    يسرا والهام شاهين في اليوم الثالث لمهرجان الجونة (3)
    يسرا في ثالث ايام مهرجان الجونة السينمائي (8)
    يسرا والهام شاهين في اليوم الثالث لمهرجان الجونة (6)
    يسرا والهام شاهين في اليوم الثالث لمهرجان الجونة (5)
    يسرا والهام شاهين في اليوم الثالث لمهرجان الجونة (4)

تصوير / علاء أحمد:

حرصت النجمة يسرا والنجمة إلهام شاهين على التقاط الصور التذكارية سويًا في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8.

وظهرت يسرا إطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان أحمر طويل، بينما ظهرت إلهام شاهين مرتدية فستان "أبيض × أسود"، على الريد كاربت لمهرجان الجونة

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

يسرا إلهام شاهين مهرجان الجونة السينمائي

