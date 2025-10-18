الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة التي انطلقت مساء الخميس 16 أكتوبر، مسابقة سينماتك لريادة الأعمال في السينما النسخة الخامسة، وذلك صباح اليوم السبت 18 أكتوبر.

قدمت الجلسة ياسمينا العبد، بحضور المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، حسين فهمي، آسر ياسين، محمود حميدة، دينا الشربيني، نور النبوي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.