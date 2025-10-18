ظهر عدد من نجوم الفن في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال حضورهم يوم جديد حافل بالفعاليات والنقاشات والعروض التي تحتفي بتاريخ السينما الحافل ومستقبلها المشرق.

وشهد اليوم الثالث بمهرجان الجونة، ظهور الفنانة دينا الشربيني بإطلالة جريئة بصحبة الفنان آسر ياسين والفنان نور النبوي، وارتدت الفنانة تارا عماد إطلالة كاجوال، بينما ظهر الفنان محمود حميدة بـ"نظارة وكاب"، فيما ظهرت الفنانة مي الغيطي مرتدية "شورت"، وظهرت الفنانة شيرين رضا بإطلالة جريئة.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.