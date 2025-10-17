إعلان

حلق وبدلة موف.. نيقولا معوض يثير الجدل في ثاني أيام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

09:34 م 17/10/2025
    نيقولا معوض على الريد كاربت
    نيقولا معوض على الريد كاربت
    نيقولا معوض على الريد كاربت
    نيقولا معوض على الريد كاربت
    نيقولا معوض على الريد كاربت
    نيقولا معوض على الريد كاربت

تصوير- علاء أحمد:

أثار الفنان نيقولا معوض حالة من الجدل خلال حضوره فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

حرص نيقولا على حضور العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يقام مساء اليوم الجمعة، وظهر على الريد كاربت مرتديا حلق وبدلة موف آثار بها الجدل.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر أن اخر مشاركات نيقولا معوض الفنية كانت بمسلسل "الأميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

