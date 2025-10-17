"13 صورة" ترصد مراسم الاحتفاء بمعرض النجمة يسرا بمهرجان الجونة

هالة صدقي: منة شلبي كانت هتغرق في "هي فوضى" ولو ممثلة غيرها كانت هترفض

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

احتفى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، اليوم الجمعة في أولى فعاليات المهرجان بمعرض النجمة يسرا 50 سنة سينما، احتفال بمشوارها الفني.

وكان من بين حضور معرض يسرا بالجونة المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والنجوم إلهام شاهين، هالة صدقي، محمود حميدة، لبلبة، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان.

وضم المعرض صورا من أعمال يسرا المختلفة، على مدار سنوات عملها بالمجال الفني.

مهرجان الجونة السينمائي، تم افتتاحه أمس الخميس 16 أكتوبر، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا:

مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)