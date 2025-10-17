حرصت الفنانة يسرا، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت "يسرا" بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "معملناش أنا وليلى علوي أفلام مع بعض، ولكن عملنا دراما تليفزيونية بمسلسل (أنف وثلاث عيون) إخراج نور الدمرداش اللي كان بيرعبنا وكان بيخلينا نعمل حاجة محصلتش".

وتابعت يسرا: "فخورة جدا بمشواري الفني، ومش زعلانة من اسم الفيلم إنه يكون 50 سنة سينما".

وأَضافت: "الشغل وحشني في رمضان، والجمهور وحشني وهبقى موجودة مع جمهوري على قناة النهار في الشهر الكريم".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

