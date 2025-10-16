إعلان

بلقيس تُحيي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي رفقة محمود العسيلي

كتب : منى الموجي

07:10 م 16/10/2025

المطربة بلقيس فتحي

الجونة- منى الموجي:

تستعد المطربة بلقيس فتحي، لتقديم أغنية حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر، رفقة الفنان محمود العسيلي.

ومن المقرر أن يفتتح مهرجان الجونة السينمائي الدولي دورته الثامنة مساء اليوم وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

