مايا دياب من حفل افتتاح الجونة: "طولي 176 من غير كعب ومسبتش بيروت ولا يوم"

تصوير- علاء أحمد:

يواصل عدد كبير من النجوم التوافد على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

وحرص النجوم على الحضور بكامل أناقتهم، وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي بفستان جريء وأنيق وظهرت درة بفستان الأميرات الأزرق الضخم، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

