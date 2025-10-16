إعلان

شريف منير وأشرف عبد الباقي يستعدان لحفل افتتاح الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

06:51 م 16/10/2025

شريف منير وأشرف عبد الباقي

نشر الفنان شريف منير صورة تجمعه بالفنان أشرف عبد الباقي وهما يستعدان لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

نشر شريف منير الصورة عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "قعدة صفا و صداقة ربنا يديمها مع أخويا الحبيب أشرف عبد الباقي، ١٦ أكتوبر اليوم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي".

وكانت آخر مشاركات شريف منير على شاشة السينما بفيلم "السرب" عام وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

يذكر أن شريف منير يشارك بفيلم "ريد فلاج" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، نسرين أنينـ تأليف أحمد محيي، إخراج محمود كريم ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

