أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المتنوعة، والتي ستمارس مهامها خلال فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وتضم لجان التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة في أوساط السينما الدولية، ممن يمتلكون خبرات واسعة ورؤى فنية عميقة لتقييم الاختيارات المتنوعة للأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، إضافة إلى جائزتي النجمة الخضراء وجائزة شبكة "نتباك" الخاصة بأفضل فيلم آسيوي.

لجنة تحكيم نتباك (شبكة ترويج سينما آسيا والمحيط الهادئ):

آن ديمي-جيرو، منسّقة وكاتبة، أستراليا (رئيسة اللجنة)

مبرمجة أفلام وكاتبة سينمائية مرموقة متخصصة في سينما آسيا والمحيط الهادئ. تشغل حاليًا منصب الرئيس المشارك لشبكة ترويج السينما الآسيوية (نيتباك) والمديرة المشاركة لمختبر الشاشة في آسيا والمحيط الهادئ. درّست سينما آسيا والمحيط الهادئ لمدة ثلاثة عشر عامًا في مدرسة جريفيث للأفلام، وشغلت منصب المديرة الفنية المؤسسة لـمهرجان بريزبن السينمائي الدولي (1991–2010)، كما شاركت في تأسيس مهرجان السينما الإيرانية في أستراليا عام 2011.

ستقود الرئيسة ديمي جيرو أعمال هذه اللجنة المتخصصة، بالتعاون مع:

جان - مارك ثيروان، المدير التنفيذي والفني لمهرجان فيزول لسينما آسيا، فرنسا

أحد أبرز الشخصيات الأوروبية الداعمة لسينما آسيا والعالم. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في التاريخ، وهو المؤسس المشارك والمدير التنفيذي والفني لمهرجان فيزول الدولي للسينما الآسيوية. نال تقديرًا واسعًا لإسهاماته في تطوير الفنون السينمائية، وحصل على جائزة السينما الكورية (2018)، ووسام السعف الأكاديمي الفرنسي برتبة ضابط في العام نفسه، إضافة إلى وسام فارس في الفنون والآداب عام 2003. يكتب بانتظام في موقع سينياليانس الفرنسي، وموقع ايشان موفي بالس، وهو عضو فعال في شبكة ترويج السينما الآسيوية منذ عام 2003.

هالة خليل، مخرجة، مصر

واحدة من أبرز المخرجات في السينما المصرية، كرّست أعمالها لرصد الواقع الاجتماعي المصري، خاصة ما يتعلّق بتجارب النساء وصوتهن في مواجهة التحولات السياسية والمجتمعية. تخرّجت في المعهد العالي للسينما - قسم الإخراج بالقاهرة عام 1992، وبدأت مسيرتها في تسعينيات القرن الماضي بسلسلة من الأفلام القصيرة والوثائقية التي نالت إعجاب النقاد. أطلقت مسيرتها الروائية بفيلم "أحلى الأوقات" (2004)، الذي يتناول معاناة النساء في المجتمع المصري.

وعبّرت ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها البالغة بتشكيل هذه اللجان المتميزة قائلة: "يشرفنا أن تضم لجان تحكيم مهرجان الجونة لهذا العام نُخبة رفيعة من صُنّاع السينما والنقاد من مختلف أنحاء العالم. إن خبراتهم المتنوعة ورؤاهم العميقة وإيمانهم الصادق بفن السينما سيكون لها أثر بالغ في اكتشاف أبرز الأصوات السينمائية لهذه الدورة. تُعد جوائز مهرجان الجونة محطة أساسية لإطلاق مسيرة الأفلام وصُنّاعها نحو آفاق أوسع وجماهير جديدة".

يُعرب مهرجان الجونة السينمائي عن خالص ترحيبه بأعضاء لجان التحكيم الموقّرين، ويثمّن التزامهم ومشاركتهم في الدورة الثامنة، إذ تمثل مساهماتهم حجر أساس في رسالة المهرجان نحو الاحتفاء بالسينما وتعزيز التبادل الثقافي في المنطقة.

