تامر محسن: ما نقوم به ليس بالشكل المثالي للفن والممثل يجب أن يمتلك أذن موسيقية

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال المخرج تامر محسن إن التمثيل مهنة جميلة جدا تحقق الشهرة والفلوس والنجومية وفي نفس الوقت "نلعب فن"، وهناك أناس موهوبة وهناك من دخل اللعبة لأنه جذاب، وهؤلاء يظلمون الموهوبين.

وتابع محسن في جلسة حوارية بعنوان توجيه الممثلين، نظمها مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات دورته السابعة: "الحقيقة أن هذا الزخم طبعا نكتشف من خلاله مواهب جديدة، لكن أحيانا يظلم من يعيشون حياتهم لفن التمثيل، الممثل يجب أن يكون عنده قدرة على الحفظ، وعنده أذن موسيقية، هناك ممثل ليه لديه أذن موسيقية طبعا فيه ولكن سوف نتعب مع بعض".

وأضاف تامر محسن "كل فترة لابد أن نذكر أنفسنا بوجود شكل مثالي للفن، وأن ما نقوم به ليس بالشكل المثالي ولكن نحاول وفقا للظروف التي وضعنا فيها ونتعامل معها بأقل خسائر ممكنة".

الجلسة أدارها الفنان صدقي صخر، وحضرها: هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد فراج، بسنت شوقي، ياسمينا العبد، أحمد داود، فدوى عابد، سارة عبدالرحمن، كريمة منصور، داليا شوقي، عمر الشناوي، حسن أبو الروس، السيناريست إنچي علاء، خالد منصور، شادي ألفونس، جوهرة.