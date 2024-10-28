مهرجان الجونة

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10 صور لـ آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

02:25 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (4)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (3)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (6)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (7)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (8)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (9)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (10)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (2)
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    آسر ياسين من خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (5)
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

التقطت عدسة مصراوي اليوم الاثنين 28 أكتوبر، بمنطقة البلازا، على هامش فعاليات خامس أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، صورا للنجم آسر ياسين.

ويحرص آسر على حضور فعاليات المهرجان ومشاهدة الأفلام، وعادة ما تظهر بصحبته زوجته على السجادة الحمراء.

جدير بالذكر أن آسر ياسين شارك الفترة الماضية في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار وعُرض في رمضان 2024، إلى جانب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، واحتفل مؤخرا بانطلاق تصوير فيلم إن غاب القط.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر الجاري.

آسر ياسين مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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