هند صبري تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت منذ قليل النجمة هند صبري على السجادة الحمراء لفعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما.

وظهرت هند صبري بفستان أنيق خطفت به الأنظار، والتقطت عدد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، الفنان أحمد رزق، الفنانة نجلاء بدر، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار تعاونها مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثاني على التوالي، يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص، من خلال مبادرة "الجونة في زاوية"، التي أطلقت العام الماضي، سيعرض هذا العام في سينما زاوية 14 فيلماً من أفلام مهرجان الجونة السينمائي، بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، بمعدل فيلمين يوميًا، وسيتم فتح باب حجز التذاكر من خلال سينما زاوية بدءًا من يوم 23 أكتوبر الجاري.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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