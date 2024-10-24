حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024.. تغطية خاصة

تصوير- علاء أحمد:

انطلقت مساء اليوم الخميس، الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2024.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والعالم الذي ظهروا على السجادة الحمراء بالافتتاح.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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أخبار مهرجان الجونة

إطلالات الجونة

فيديوهات مهرجان الجونة

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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