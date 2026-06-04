نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، كشف خلاله عن تجمع عدد من أبرز نجوم الأغنية في الوطن العربي وهم يستعدون لمشاهدة فيلم 7dogs.

كتب تركي على الفيديو: "‏حبايبي، الغالي سالم الهندي والنجمة الكبيرة أصالة وحبيبي النجم الكبير أخوي ماجد المهندس وحبيبي الغالي فائق حسن (كنت احسبه سعد المجرد) والنجم حبيبي الغالي وليد الشامي والمايسترو الغالي وليد فايد والمايسترو الغالي مدحت خميس وأخي نجم المهندس إن شاءا لله يعجبكم الفيلم، وصح على أصالة يتحب قبل العرض، ابتديت أحب روتانا أكثر منكم يا بنش مارك ( تعرفوني مااشخصن)".







تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح فيلم "7 Dogs"

يواصل تركي آل الشيخ الاحتفال بالنجاح الجماهيري الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي، إذ حقق الفيلم منذ بداية عرضه 27 مايو الماضي وحتى الآن إيرادات بلغت 11.613.902 مليون دولار، بإجمالي تذاكر مباعة 1.573.38 مليون تذكرة.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تركي آل الشيخ يواصل الترويج لفيلم "Soy"

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج لعدد من المشاريع السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الغموض والإثارة "Soy" الذي يضم نخبة من ألمع النجوم.

نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "Soy" عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهرت خلاله إحدى بطلات الفيلم الممثلة التركية توبا بويوك أوستون وهي تستعد لتصوير أحد مشاهدها وعلقت: "انا توبا انتظروني في فيلم Soy".

يضم الفيلم مجموعة من النجوم منهم توبا بويوك أوستون، باريش أردوتش، فرح زينب عبدالله.

ينتمي الفيلم لنوعية الرعب والغموض، وتدور أحداثه حول اللعنة والذاكرة والزمن، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ.

بدأ تصوير العمل في إسطنبول تحت إدارة المخرج الإيطالي ماكسيم ألكسندر.

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