إعلان

إيرادات الخميس.. فيلم أسد الأول ويتفوق على فيلم الكلام على إيه

كتب : منى الموجي

12:53 م 15/05/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    فيلم أسد
  • عرض 22 صورة
    عمرو القاضي يتصدر بوستر فيلم أسد
  • عرض 22 صورة
    بوستر فيلم اسد
  • عرض 22 صورة
    فيلم أسد
  • عرض 22 صورة
    عمرو القاضي في كواليس فيلم أسد
  • عرض 22 صورة
    محمد دياب ومحمد رمضان في كواليس فيلم اسد 1
  • عرض 22 صورة
    علي قاسم شخصية قاسية ورزان جمال ابنة تاجر عبيد في فيلم أسد
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان يروج لفيلم اسد
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان يروج لفيلم اسد
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان في فيلم اسد
  • عرض 22 صورة
    محمد رمضان بملابس العصر العباسي في فيلم اسد
  • عرض 22 صورة
    هدير وعاطف فيلم الكلام على ايه
  • عرض 22 صورة
    صور هدير وعاطف فيلم الكلام على ايه
  • عرض 22 صورة
    تركي آل الشيخ إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه_7
  • عرض 22 صورة
    بوستر فيلم الكلام على إيه
  • عرض 22 صورة
    بوستر فيلم الكلام على إيه
  • عرض 22 صورة
    بوستر فيلم الكلام على إيه
  • عرض 22 صورة
    فيلم برشامة (1)
  • عرض 22 صورة
    فيلم برشامة
  • عرض 22 صورة
    فيلم برشامة (4)
  • عرض 22 صورة
    فيلم برشامة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 14 مايو عرض 6 أفلام، بعد انضمام فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه للتنافس على شباك التذاكر، وحققت الأعمال الستة إيرادات بلغت 9 ملايين و11 ألفا و764 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم أسد

حافظ فيلم أسد على بقائه في المركز الأول، في ثان أيام طرحه بدور العرض السينمائي، محققا 5 ملايين و278 ألفا و849 جنيها.

فيلم أسد تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما ظهر النجم الكدواني بدور شرفي وكذلك الفنان أحمد داش.

فيلم الكلام على إيه

ذهب المركز الثاني لـ فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه 3 ملايين و5 آلاف و319 جنيها.

فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم برشامة

وفاز فيلم برشامة بالمركز الثالث، محققا 648 ألفا و476 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم سفاح التجمع

وحصل على المركز الرابع فيلم "سفاح التجمع" بعد تحقيقه 40 ألفا و451 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم إيجي بست

وذهب المركز الخامس لفيلم إيجي بست، بعد تحقيقه 29 ألفا و639 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم فاميلي بيزنس

وكان المركز السادس والأخير من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 4 آلاف و588 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

اقرأ أيضا

شقيقة فنانة شهيرة وخالة ممثل شاب.. وفاة والدة فرح يوسف

بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة شات جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور

إيرادات الأفلام فيلم أسد فيلم الكلام على إيه برشامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
نصائح طبية

كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
"زلة" ترامب بشأن الأوضاع المالية تكشف تعقيدات حرب إيران
شئون عربية و دولية

"زلة" ترامب بشأن الأوضاع المالية تكشف تعقيدات حرب إيران
جيلي جالاكسي EX2 تنطلق رسميًا كأرخص سيارة كهربائية بالسوق المصري
أخبار السيارات

جيلي جالاكسي EX2 تنطلق رسميًا كأرخص سيارة كهربائية بالسوق المصري
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان