قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي

إيرادات الأربعاء.. فيلم أسد الأول وفيلم الكلام على إيه بالمركز الثاني

شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 14 مايو عرض 6 أفلام، بعد انضمام فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه للتنافس على شباك التذاكر، وحققت الأعمال الستة إيرادات بلغت 9 ملايين و11 ألفا و764 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم أسد

حافظ فيلم أسد على بقائه في المركز الأول، في ثان أيام طرحه بدور العرض السينمائي، محققا 5 ملايين و278 ألفا و849 جنيها.

فيلم أسد تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما ظهر النجم الكدواني بدور شرفي وكذلك الفنان أحمد داش.

فيلم الكلام على إيه

ذهب المركز الثاني لـ فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه 3 ملايين و5 آلاف و319 جنيها.

فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم برشامة

وفاز فيلم برشامة بالمركز الثالث، محققا 648 ألفا و476 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم سفاح التجمع

وحصل على المركز الرابع فيلم "سفاح التجمع" بعد تحقيقه 40 ألفا و451 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم إيجي بست

وذهب المركز الخامس لفيلم إيجي بست، بعد تحقيقه 29 ألفا و639 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم فاميلي بيزنس

وكان المركز السادس والأخير من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 4 آلاف و588 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

اقرأ أيضا

شقيقة فنانة شهيرة وخالة ممثل شاب.. وفاة والدة فرح يوسف

بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة شات جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور