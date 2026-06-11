كشف الفنان سامي الشيخ عن تفاصيل مشاركته في بطولة مسلسل الأمير الذي من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في عام 2027، معربا عن سعادته بكونه أحد أبطال العمل.

وقال سامي في بيان صحفي "أول يوم كان كله أكشن كان في كاميرات وعربيات كتير، والمخرج ستيفن هوبكنز دمه خفيف والموضوع سهل" .

وعن التعامل مع الفنان أحمد عز، أشار إلى أنه يلتقي به للمرة الأولى، مضيفا: "من ألطف النجوم اللي اشتغلت معاها ومتحمس للي جاي" .

تفاصيل مسلسل الأمير

مسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز، إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد وmbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

يحكي المسلسل قصة ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

سامي الشيخ يشارك في مسلسل الفرنساوي

عُرض لـ سامي الشيخ مؤخرًا مسلسل الفرنساوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا وسط الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، جمال سليمان، سوسن بدر، تأليف وإخراج آدم عبدالغفار وإنتاج وسام سيف الإسلام.

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