أعلن الفنان السوري العالمي غسان مسعود عن موعد طرح فيلمه الجديد "محارب الصحراء"، الفترة المقبلة.

وقال غسان مسعود إن فيلم "محارب الصحراء" سيتم طرحه في دور السينما العالمية بدءًا من 23 أبريل الجاري.

تفاصيل فيلم محارب الصحراء

وأعرب مسعود عن سعادته بهذه التجربة العالمية الكبيرة، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية يعتز بها في مشواره السينمائي.

وأوضح أنه يجسد شخصية تاريخية بارزة هي "النعمان بن المنذر"، ويعتبر تلك المشاركة نقلة عالمية جديدة في تاريخه الفني، موجهًا الشكر لجميع القائمين على الفيلم لجهودهم الكبير الذي بذلوه بهذه التجربة العالمية.

فيلم "محارب الصحراء" بطولة غسان مسعود وأنتوني ماكي وعائشة هارت، وبن كينجسل، من إخراج روبرت وايت.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم العالميين، من بينهم أنتوني ماكي وعايشة هارت وبن كينغسلي، بينما يتولى الإخراج المخرج العالمي Rupert Wyatt، ما يعزز من القيمة الفنية والإنتاجية للعمل.

من هو غسان مسعود

يُعد غسان مسعود واحدًا من أبرز نجوم التمثيل في سوريا والعالم العربي، حيث وُلد في 20 سبتمبر عام 1958، عمل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق لسنوات.

قدم مسعود العديد من الأعمال المميزة والمتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما على المستويين العربي والعالمي، من أبرز أدواره تجسيده لشخصية صلاح الدين في فيلم مملكة السماء، إلى جانب مشاركته اللافتة في مسلسل عمر، حيث قدم شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

