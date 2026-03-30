طرح البوستر الرسمي لفيلم "ابن مين فيهم"

كتب : معتز عباس

10:00 ص 30/03/2026

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "ابن مين فيهم" البوستر الرسمي له، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي، خلال الفترة المقبلة ضمن قائمة أفلام موسم صيف 2026.

أبطال فيلم "ابن مين فيهم"

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من بينهم ليلى علوي وبيومي فؤاد ، إضافة إلى مشاركة جيل الشباب أحمد عصام السيد، هذا بجانب ضيوف الشرف، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

قصة فيلم "ابن مين فيهم"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل أعمال يقوم بدوره النجم (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي
تلعب شخصيتها النجمة (ليلى علوي)، وتبدأ المواقف الكوميدية.

