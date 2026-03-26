"ولنا في الخيال حب" فيلم افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي

كتب : هاني صابر

06:54 م 26/03/2026

فيلم ولنا في الخيال حب

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، أن فيلم "ولنا في الخيال حب" يفتتح دورته الخامسة التي تنطلق يوم الجمعة الموافق 17 أبريل المقبل، في لوس أنجلوس بالقرب من استوديوهات هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا، بحضور نجمي العمل أحمد السعدني، ومايان السيد.

وكان المهرجان كشف قبل فترة عن الملصق الرسمي لدورته الخامسة، والذي حمل في تصميمه بعدا تكريميا خاصا لروح المخرج المصري الكبير داود عبد السيد، مخرج فيلم"الكيت كات".

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا، حول أستاذ جامعي انطوائي يفضّل العزلة ويتجنب الانخراط في العلاقات الاجتماعية، إلى أن يجد نفسه متورطًا في علاقة مليئة بالتناقضات.

فيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، عفاف مصطفى، فريدة رجب، بسنت أبو باشا، تأليف وإخراج سارة رزيق.

