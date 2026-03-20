إيرادات وقفة عيد الفطر.. "برشامة" الأول و"سفاح التجمع" في المركز الثالث



أثار فيلم "سفاح التجمع" من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الجدل بعد رفعه من دور العرض السينمائي، مع الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة 20 مارس.

أول تعليق من مؤلف ومخرج "سفاح التجمع" على رفع الفيلم

وعلق محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج فيلم "سفاح التجمع"، عبر صفحته في موقع فيسبوك على موقف الرقابة على المصنفات الفنية، وكتب: "الرقابة كـ رقابة عملت مشاهدتين للفيلم بعد الانتهاء منه كاملاً ثم أجازت الفيلم إجازة نهائية".

وتابع: "منع فيلم مجاز رقابياً، وسحبه بعد عرضه، أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، وجدير بالدولة أن تنتفض لحماية صناعة من أهم صناعاتها، وجدير بكل المؤمنين بالحريات، وصناع السينما، والغيورين عليها أن يقفوا عنده طويلاً".

محمد صلاح العزب يتحدث عن جرعة العنف في "سفاح التجمع"

وأوضح: "بالمناسبة، لو الفكرة الرعب ولا العنف، الفيلم المرفق صورته ده معروض في نفس العيد في نفس السينمات بنفس الرقابة، ومحدش قاله ما تيجي أما أسحبك، برغم إن جرعة العنف فيه قد فيلم سفاح التجمع 22 مرة مثلاً، ولا هو الحلال للخواجة حرام على المصريين ولا إيه؟".

نجوم فيلم "سفاح التجمع"

الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، مستوحى من جرائم المتهم الذي عُرف إعلاميا بسفاح التجمع، والصادر ضده حكم بالإعدام لقتل 3 سيدات.

فيلم "سفاح التجمع" سيناريو وإخراج محمد صلاح العزب، إنتاج أحمد السبكي، بطولة أحمد الفيشاوي، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة.

