كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن البرومو الرسمي لفيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

يشهد الفيلم تعاون نخبة من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم ومن بينهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي وهناالزاهد وتارا عماد ومنة شلبي وسلمان خان.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء العصابة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

وإليكم 7 معلومات عن فيلم "7 Dogs" وفقا لموقع "IMDB" العالمي:

1- الفيلم من إخراج عادل العربي وبلال فلاح اللذان تعاونا من قبل بعدد من الأفلام العالمية أبرزها فيلم الأكشن "Bad Boys: Ride or Die" عام 2024.

2- يشارك بالفيلم فني الإضاءة والكاميرا العالمي جوليان وايت الذي عمل من قبل ضمن طاقم عمل المسلسل الشهير "Game of Thrones".

3- الفيلم كتابة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وتعاون معه في الكتابة محمد الدباح، كما يشارك تركي في العملية الإنتاجية للفيلم.

4- يشير موقع imdb إلا أن ميزانية الفيلم تخطت الـ 70 مليون دولار مع إعادة تصوير عدة مشاهد في المملكة، وتم تصنيفه بأنه الأغلى إنتاجاً في المنطقة، وسط توقعات بتحقيق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

5- حقق الفيلم رقمان قياسيان هما "أكبر انفجار في فيلم واحد"، و"أكثر عدد انفجارات في لقطة واحدة.

6- الفيلم يمثل التعاون الثاني بين الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بعد فيلم "كيرة والجن" عام 2022.

7- كشف نجوم الفيلم في تصريحات صحفية أن الفيلم يمثل نقلة كبيرة في صناعة السينما بالشرق الأوسط.

